https://static.news.ru/photo/560b31b0-6917-11ea-924a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме инициировали поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят правительству оперативно увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Документ даёт кабмину возможность предоставить дополнительные госгарантии по займам российских юрлиц без увеличения лимита внутреннего госдолга на борьбу с кризисными явлениями в экономике.

Инициатором изменений стал депутат Андрей Макаров. Он пояснил РБК, что речь пока идёт не о конкретных суммах, а о создании эффективного механизма для оперативного решения возникающих проблем. Парламентарий предложил дать правительству возможность увеличить госгарантии, предоставляемые по займам и облигационным выпускам юрлиц в рублях. Действующий лимит по выдаче рублёвых госгарантий составляет 30 млрд руб. Гарантийная поддержка будет увеличена «в рамках решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике страны».

Ранее правительство и Центробанк синхронно опубликовали меры поддержки отечественной экономики с целью минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти. Кабинет премьера Михаила Мишустина готов выделить 300 млрд рублей и увеличить лимит государственных гарантий. Банк России при этом для обеспечения финансовой стабильности продолжит обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет применять регуляторные меры.

При этом, заявили в кабинете министров и в ЦБ, полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых шагов будет расширяться в случае необходимости. При осуществлении указанных шагов приоритетной была указана минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России, отмечают чиновники, писал NEWS.ru.