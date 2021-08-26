Власти Турции обсудили возможность нового закрытия границ для туристов

Власти Турции заговорили о возможном повторном закрытии границ для туристов из-за увеличения случаев коронавируса и предложили ввести более жёсткие ограничительные меры для сохранения турпотока. Такие риски обсуждались чиновниками на онлайн-заседании совета Торгово-промышленной палаты Анталии, передаёт издание Haber Turk.

Президент совета Давут Четин рассказал , что несмотря на пандемию и стихийные пожары, Турции удалось сохранить туристический поток на высоком уровне. Так, в августе 2021 года республику посетило почти 2,5 миллиона путешественников, что сопоставимо с 2019 годом.

Тем не менее он отметил, что принятых мер недостаточно для сдерживания вируса, и призвал представителей сектора услуг следить за соблюдением правил. Он также потребовал повысить уровень вакцинации, «если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось». По его словам, экономический кризис в Анталии ещё не закончился и в этих условиях терять туристов стране нельзя.

Несмотря на увеличение числа туристов, мы достигли только половины уровня 2019 года. Тогда восьмимесячный приток составил 10,5 миллиона иностранцев, в этом году мы получим только 5,5 миллиона, — заключил Четин.

Ранее сообщалось, что по итогам летнего сезона туроператорам не удалось приблизиться к показателям докризисного 2019 года. Продажи турпакетов оказались вдвое ниже, чем в позапрошлом году, а игроки рынка недосчитались трети своей выручки. В Tez Tour и «Интуристе» отмечают, что этим летом на отдых отправилось в два раза меньше россиян, чем в позапрошлом году. Виной тому позднее открытие Турции, закрытие многих востребованных направлений, включая Италию и Испанию, а также длительное отсутствие возможности летать в открытые страны из регионов. С другой стороны, значительно выросла доля внутреннего туризма – с 8% до 29% бронирований.