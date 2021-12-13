Власти Таиланда разрешили алкоголь для туристов на Новый год

Власти Таиланда разрешили туристам отмечать Новый год в ресторанах с алкогольными напитками, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

Употребление алкогольных напитков в ночь с 31 декабря на 1 января будет разрешено до 01:00 по местному времени в заведениях на открытом воздухе, — заявила она.

Андамо отметила, что туристам, собирающимся побывать на новогодних мероприятиях с большим скоплением людей, необходимо быть вакцинированными от коронавируса и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Ранее сообщалось о заявлении вице-президента Российского союза туриндустрии о том, какие варианты новогоднего отдыха за границей будут самыми дешёвыми для россиян в 2021–2022 сезоне. К популярным курортам Турции и Доминиканы он добавил Мексику, Кубу и Катар.