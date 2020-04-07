Власти США не ждут продления сделки ОПЕК+ в апреле

https://static.news.ru/photo/1a2fc19c-78f3-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минэнерго Соединённых Штатов не ожидает, что страны ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти.

Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, не ожидаем повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода, — говорится в отчёте управления энергетической информации ведомства, текст которого приводит ТАСС.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до $33,04 за баррель с прежних $43,3. На 2021 год прогноз цены на нефть Brent ухудшен до $45,62 за баррель с $55,36. Кроме того, прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2020 год снижен до $29,34 за баррель против февральской оценки в $38,19, а на 2021 год — ухудшен до $41,12 за баррель с $50,36, писал NEWS.ru.

C 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.