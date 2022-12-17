Власти РФ установили прожиточный минимум для новых регионов

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Правительство России установило порядок расчета прожиточного минимума в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий документ опубликовало Минтруда, указав, что для расчетов применяются соответствующие коэффициенты региональный дифференциации, пишет ТАСС.

Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9 643 рубля, детей — 10 877 рублей, для Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля, для трудоспособного населения — 12 692 рубля, пенсионеров — 10 014 рублей, детей — 11 295 рублей, — сказано в документе.

В данном случае прожиточный минимум, установленный для всей страны, умножается на соответствующий коэффициент. Для ЛНР и ДНР в 2023 году он составит 0,78, для Запорожской и Херсонской областей — 0,81. С 2024 года для ДНР и ЛНР с 2024 коэффициент будет составлять 0,94 от прожиточного минимума, установленного в стране. В Херсонской и Запорожской областях он составит 0,97.

По России в целом прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в целом в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения он составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Эти суммы впоследствии используются для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат и размеров отдельных пособий.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы к документу. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы.