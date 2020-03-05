https://static.news.ru/photo/3cadf7de-5efe-11ea-8054-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpt.tatarstan.ru

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей. Почти такая же сумма будет реструктуризирована под 3% годовых.

750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные — будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых, — заявил Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана.

Такая мера позволит руководству предприятий высвободить средства для собственного развития, а не отдавать огромные платежи банкам.

Кредиты российских оборонных предприятий составляют более 2 трлн рублей. В июне 2019 года Юрий Борисов заявлял, что промышленные предприятия «живут впроголодь», не в состоянии выплатить кредиты. После этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос по списанию долгов для предприятий ОПК решён. В числе мер предлагались льготная реструктуризация долга и участие бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

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