Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут долги на 375 млрд рублей. Почти такая же сумма будет реструктуризирована под 3% годовых.
750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные — будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых, — заявил Борисов, выступая на коллегии Минпромторга Татарстана.
Такая мера позволит руководству предприятий высвободить средства для собственного развития, а не отдавать огромные платежи банкам.
Кредиты российских оборонных предприятий составляют более 2 трлн рублей. В июне 2019 года Юрий Борисов заявлял, что промышленные предприятия «живут впроголодь», не в состоянии выплатить кредиты. После этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос по списанию долгов для предприятий ОПК решён. В числе мер предлагались льготная реструктуризация долга и участие бюджетных средств,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, как создавались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». По его словам, их разработала «группа молодых людей».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен