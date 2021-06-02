Стало известно, когда достроят «Северный поток – 2»

https://static.news.ru/photo/041049b8-c43d-11eb-bae0-96000091f725_660.jpg Фото: © Nord Stream 2/Wolfram Scheible

В правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передаёт РИА Новости.

По словам зампреда правительства, сталось уложить около 100 километров труб по двум ниткам газопровода.

Что касается «Северного потока — 2», работы продолжаются, они и не останавливались в принципе. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году, — заявил Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Вице-премьер также отметил, что точные сроки окончания строительства зависят от технических и погодных условий.

Проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Ранее глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст (партия «Левые») выразил убеждённость, что правительство страны и земли Мекленбург — Передняя Померания сделали всё возможное для строительства «Северного потока — 2». Политик считает, что проект будет завершён.