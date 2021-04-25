Власти РФ решили запретить экспорт бензина

https://static.news.ru/photo/f5a3a114-a659-11eb-86e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», чтобы в случае необходимости оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС. Об этом сообщает «Коммерсант».

Включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта, — говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака.

В страны ЕАЭС уходит сейчас пятая часть всего российского экспорта бензина. Так, в марте, по предварительным подсчётам, было экспортировано 73,4 тысячи тонн бензина в Киргизию, 7,6 тысячи тонн в Белоруссию и 0,3 тысячи тонн в Казахстан. Если введут ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, под запрет попадёт порядка 200–400 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.

По мнению экспертов, ограничение на экспорт бензина приведёт к существенному снижению оптовых цен, так как предложение на внутреннем рынке вырастет на 7–14% от текущего спроса.

Стоимость бензина к концу года вырастет на 8%. Таким предположением ранее поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По мнению эксперта, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92. Однако владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%, то есть ожидаемого уровня инфляции. Это касается всех марок бензина и дизельного топлива. Относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут больше, чем на 1–2%.

В Минэнерго при этом заявили, что ситуация с обеспечением людей топливом на внутреннем рынке остаётся стабильной.