https://static.news.ru/photo/e0847aa0-6cfe-11ea-86d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: platon.ru

Работа системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» не будет приостановлена из-за распространения коронавируса. Обсуждение вопроса состоялось в правительстве под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Вопрос о приостановке системы «Платон» был отвергнут. Она является источником достоверной и юридически значимой статистики для контроля и мониторинга грузоперевозок во время пандемии коронавируса, — сообщил ТАСС источник.

Ранее Союз транспортников России и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков направили в кабмин совместное письмо с просьбой рассмотреть пакет мер поддержки автомобильных перевозчиков, в том числе и приостановку системы «Платон».

Как писал NEWS.ru, меры господдержки транспортных компаний, пострадавших от эпидемии COVID-2019, поручено разработать Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ к 5 апреля. В частности, ведомства проработают вопрос о возможной отсрочке лизинговых платежей и компенсации убытков транспортным компаниям.