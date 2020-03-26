https://static.news.ru/photo/707c0670-6e88-11ea-8f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ и правительство России разрабатывают очередной пакет мер для поддержки финансового сектора страны, рассказал первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Мы сейчас много совместных [с правительством] мер прорабатываем. Мы в пятницу (20 марта. — NEWS.ru) опубликовали пакет мер, работаем над следующей волной. Это будет перманентно, — приводит его слова ТАСС.

Руководство страны использует все инструменты для поддержки граждан РФ в условиях кризиса, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что власти собираются помочь всем жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чиновник также выразил несогласие с мнением, что переход на удалённую работу оказывает негативное влияние на эффективность труда госслужащих.

Накануне крупнейшие российские ретейлеры и сети общественного питания направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём сообщается, что в связи с вводимыми властями ограничительными мерами им грозит массовое банкротство. Под коллективным письмом подписались главы 58 компаний, таких как Finn Flare, Baon, «Стокманн», «Леонардо», Л'Этуаль, Lady & Gentleman CIty, Ginza Project, Cofix, «Теремок», «Рив Гош», BNS Group.

Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора.

Деньги предназначены для разработки вакцины от COVID-19 и эффективных методов лечения, а также на тестирование граждан. Премьер поручил министру финансов Антону Силуанову взять под контроль расходование средств.