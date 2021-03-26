Экспорт подсолнечного масла с 1 сентября обложат доппошлиной

https://static.news.ru/photo/6a4ba0b2-8eda-11eb-adad-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила 26 марта плавающую экспортную пошлину на вывоз подсолнечного масла из РФ. Срок действия меры — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022-го. Размер составит 70%, налог начнут взимать с разницы между базовой стоимостью и индикативной.

Также в ведомстве поддержали идею Минсельхоза РФ утвердить ставку вывозных таможенных пошлин в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну на срок с 1 июля 2021-го по 1 сентября 2022-го, говорится на официальном сайте Минэкономразвития.

Кроме того, на заседании решено внести в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара на период с 15 мая по 1 сентября 2021 г. Предельный объём для России планируется установить в размере 350 тысяч тонн. Льгота будет предоставляться в случае подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимого товара, — передаёт Минэкономразвития.

Для допподдержки производителей подсолнечного масла и сахара на фоне применяемых мер регулирования Минсельхоз РФ в настоящее время обсуждает субсидии на выпуск и реализацию данной продукции.

После принятия закона о регулировании цен на подсолнечное масло его производители потеряли около 15 млрд. По итогам года убытки могут составить порядка 50 млрд. Регулирование на внутреннем рынке привело к дисбалансу по отношению к мировым ценам. Так, на глобальном уровне стоимость подсолнечного масла составляет более $1 тысячи за тонну, хотя до заморозки цен в РФ средняя мировая стоимость оценивалась приблизительно в $750.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна из РФ готов Минсельхоз. Но для этого ситуация на рынке зерна должна нормализоваться, считает глава ведомства Дмитрий Патрушев. С 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна в объёме 17,5 млн тонн. Экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере €50 за тонну, кукурузы — €25 за тонну, ячменя — €15 за тонну.