Власти разрабатывают варианты поставок продуктов из ЕС через Белоруссию

Российские власти сейчас работают над вариантами беспрепятственных поставок продуктов из Евросоюза через Белоруссию. Минск с 16 апреля запретил движение грузовиков из ЕС по своей территории, российский бизнес просит правительство повлиять на Белоруссию и допустить приоритетный проезд фур из ЕС в РФ для части товаров, пишут «Известия».

Крупные компании уже формируют списки конкретных наименований продукции — бизнесу нужно сырьё, ингредиенты, упаковка и оборудование для производства продуктов. С проблемами при ввозе продуктов пищевики столкнулись уже в апреле. Как пояснили в «Руспродсоюзе», российские производители из-за ограничений Минска вынуждены перегружать товары из Европы на белорусской границе. Машины ждут своей очереди несколько дней, что сказалось на увеличении сроков транспортировки.

Если кабмин одобрит предложенные инициативы, могут начаться переговоры с Белоруссией. Особенно это актуально для скоропортящихся продуктов, так как условия хранения не позволяют везти их с остановками для перегрузки.

Для компаний важны не только упаковочные материалы и оборудование, но и европейское сырьё для детского питания, молочной продукции, концентрированные соки и другое. Также бизнес настаивает на упрощении доставки товаров для чайно-кофейной отрасли — это капсулы, фильтрованная бумага для чайных пакетов. Кондитерам необходимы сахарозаменители, како-пасты, карамель.

Ранее производители продуктов высказали опасения насчёт введения правительством России ответных мер на санкции ЕС в отношении въезда в страну европейских фур. Они попросили кабмин не делать этого, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.