Власти разрабатывают варианты поставок продуктов из ЕС через Белоруссию

Российские власти сейчас работают над вариантами беспрепятственных поставок продуктов из Евросоюза через Белоруссию. Минск с 16 апреля запретил движение грузовиков из ЕС по своей территории, российский бизнес просит правительство повлиять на Белоруссию и допустить приоритетный проезд фур из ЕС в РФ для части товаров, пишут «Известия».
Крупные компании уже
Если кабмин одобрит предложенные инициативы, могут начаться переговоры с Белоруссией. Особенно это актуально для скоропортящихся продуктов, так как условия хранения не позволяют везти их с остановками для перегрузки.
Для компаний важны не только упаковочные материалы и оборудование, но и европейское сырьё для детского питания, молочной продукции, концентрированные соки и другое. Также бизнес настаивает на упрощении доставки товаров для чайно-кофейной отрасли — это капсулы, фильтрованная бумага для чайных пакетов. Кондитерам необходимы сахарозаменители, како-пасты, карамель.
Ранее производители продуктов высказали опасения насчёт введения правительством России ответных мер на санкции ЕС в отношении въезда в страну европейских фур. Они попросили кабмин не делать этого, поскольку пищевая отрасль уже ощущает на себе последствия рестрикций и может полностью остаться без импортных ингредиентов.