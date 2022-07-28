Власти рассматривают возможность отмены льгот для авиации и авиапрома

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Минтранс запросил у российских авиакомпаний их позицию по возможной отмене таможенных и налоговых льгот при ввозе в Россию продукции для авиации и авиапрома. Также это касается продажи и лизинга самолётов внутри страны, пишут «Известия».

Письмо за подписью директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой направлено в адрес перевозчиков — членов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

На сегодня импортёры стран ЕАЭС освобождены от уплаты ввозной пошлины при поставках гражданских самолётов, авиадвигателей и комплектующих. Также в России обнулён НДС при ввозе из-за границы самолётов и авиадвигателей, а также при их продаже или поставках в лизинг. Нулевой НДС применяется и к производству, ремонту, модернизации авиатехники.

Светлана Петрова попросила бизнес высказаться о целесообразности отмены этих льгот. Мнение АЭВТ необходимо министерству для подготовки совещания с Минфином.

Бизнес эту идею не поддержал, посчитав её вредной, так как ввезти в Россию новые самолёты и пополнить бюджет таможенными сборами всё равно не получится. А импортные запчасти необходимы для обслуживания действующего иностранного парка.

Ранее в Иране решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и техническом обслуживании отечественных авиалайнеров. В нём говорится о поставках в Россию оборудования и деталей иранского производства, а также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолётов в сервисных центрах Ирана.