Власти рассчитывают получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса

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Правительство рассчитывает получить 114,5 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. Речь идет в том числе о дивидендов с продажи активов зарубежным компаниям.

В 2023 году ожидается, что доходы по этой статья составят около 25% от всех безвозмездных поступлений. Что касается 2024 года, то в бюджет по этой статье может поступить только 2,1 млрд рублей, а в последющие годы подобных «вливаний» не планируется. По данным на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений составила 73,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Федеральный бюджет России на 2024–2026 годы будет дефицитным. В частности, превышение расходов над доходами может составить от 0,9 трлн до 1,6 трлн рублей.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что опасения насчет исполнения бюджета России по итогам первого полугодия 2023 года не оправдались. По его словам, доходы превысили 12 трлн рублей, рост поступлений из несырьевых секторов продолжается.