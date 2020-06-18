Власти потратили на защиту чиновников от коронавируса свыше 45 млн рублей

https://static.news.ru/photo/d4eddb0e-b17e-11ea-a480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

После отмены режима самоизоляции чиновники стали возвращаться с удалённой работы в свои кабинеты. За неделю до их выхода на работу структура управделами президента, обслуживающая правительственные здания, заключила контракт на поставку средств индивидуальной защиты, кварцевателей и бесконтактных термометров.

Как выяснил Daily Storm, общая сумма заказа составила 45,6 млн рублей, при этом цены по некоторым позиции оказались значительно выше, чем в онлайн-магазинах и на сайтах производителей.

В частности, дороже всего управлению обошлись кварцеватели. За 900 облучателей-рециркуляторов ОРБ-1Н фирмы Pozis отдали 16 млн рублей ФГБУ. Стоимость одного аппарата — 18 тысяч рублей, что выше, чем в интернет-магазинах на несколько тысяч.

Также из прейскуранта следует, что ещё 11 млн рублей ФГБУ заплатило за 488 медицинских облучателей «Армед» серии 311-115М/1 по 23 тысячи рублей за штуку. Однако согласно информации с сайта «Армед», стоимость одного кварцевателя такой модели чуть более 16 тысяч рублей.

Ещё управление закупило три тысячи литров антисептика для рук от фирмы «Бонадерм» в канистрах по пять литров на 1,6 млн рублей. Кроме того, покупка средств защиты органов дыхания обошлась в 9,8 миллиона рублей при стоимости одной маски в 36 рублей.

Также из сметы «Управления по эксплуатации зданий высших органов власти» следует, что ФГБУ приобрело 66,5 тысячи пар перчаток, заплатив по 13,9 рубля за одну пару.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичи будут обязаны носить маски и перчатки после снятия ограничений. В указе мэра Москвы о снятии ограничений в столице норма, согласно которой граждане обязаны носить маски и перчатки, не отменяется. Новые этапы снятия «коронавирусных мер» запланированы на 9, 16 и 23 июня. Сначала откроются парикмахерские, заработают киностудии и научные институты, будут сняты ограничения на посещение кладбищ. 16 числа в привычном режиме заработают стоматологии, библиотеки, рекламные агентства и ряд других организаций, включая учреждения культуры. 23 июня откроются кафе и рестораны, а также фитнес-клубы. Без ограничений можно будет использовать лавочки, детские площадки и прочую уличную мебель.