Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доходы россиян вырастут уже ко второй половине 2019 года.

По его словам, этому способствует резко снижающаяся инфляция, передаёт «Россия 1». Эффектом станет рост реальных зарплат.

В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год, — подчеркнул чиновник.

Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин говорил, что рост экономики России в ближайшие два-три года вместе с увеличением реальных доходов граждан поможет избежать негативных последствий. Если же реализуется сценарий отсутствия развития, то финансовые трудности жителей страны усугубятся. Это может существенно сократить возможности устойчивого и динамичного экономического прогресса РФ.

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