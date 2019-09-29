https://static.news.ru/photo/305e33dc-e2b1-11e9-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что доходы россиян вырастут уже ко второй половине 2019 года.

По его словам, этому способствует резко снижающаяся инфляция, передаёт « Россия 1 ». Эффектом станет рост реальных зарплат.

В этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год, — подчеркнул чиновник.

Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин говорил, что рост экономики России в ближайшие два-три года вместе с увеличением реальных доходов граждан поможет избежать негативных последствий. Если же реализуется сценарий отсутствия развития, то финансовые трудности жителей страны усугубятся. Это может существенно сократить возможности устойчивого и динамичного экономического прогресса РФ.