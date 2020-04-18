Власти Подмосковья продлили запрет на проведение строительных работ

https://static.news.ru/photo/a45b1cd6-814f-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв продлил ограничение на строительные и ремонтные работы. Они продлятся до первого мая. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

С 13 апреля по 1 мая 2020 года временно приостановить выполнение строительных, ремонтных работ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако запрет не затронет строительство медицинских учреждений и объектов связи. Также он не коснётся предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и агропромышленного сегмента.

Ранее NEWS.ru информировал о другом распоряжении губернатора. Воробьёв подписал документ, согласно которому, военные, судьи и журналисты должны отдельно регистрироваться на сайте mos.ru для перемещения по Подмосковью.