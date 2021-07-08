Власти ответили, когда экономика вернётся на докризисный уровень

Возвращения экономики на докризисный уровень Минэкономразвития ожидает в июле 2021 года. Об этом журналистам сообщил представитель министерства, передаёт РИА Новости.

Письмо, содержащее промежуточный вариант среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трёхлетку было направлено министерством в регионы в минувший четверг, 8 июля. По словам представителя Минэкономразвития, в настоящее время специалисты наблюдают восстановление экономики темпами, превышающими ожидания.

ВВП в мае на 0,3% ниже допандемийного уровня четвёртого квартала 2019 года. Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце, — сказал представитель министерства.

В ведомстве считают, что потенциал восстановления экономики страны до сегодняшнего дня не исчерпан, о чём свидетельствует положительная динамика инвестиций в основной капитал. По промежуточным прогнозам, рост ВВП страны в 2021 году составит 3,8%.

Оперативные индикаторы за апрель-май говорят о том, что по итогам второго квартала мы увидим очень сильные данные по инвестициям, — добавили в Минэкономразвития.

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