https://static.news.ru/photo/80520168-25b2-11ea-a9ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство утвердило правила предоставления субсидий для финансирования проектов по переработке бытовых отходов.

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса РФ в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, — цитирует «Парламентская газета» постановление кабмина.

Власти будут предоставлять деньги на обеспечение затрат экологического оператора на финансирование проектов в формах и объёмах, утверждаемых наблюдательным советом. Финансирование проектов предусмотрено в форме участия в уставных капиталах инвесторов.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский мусор можно не вывозить на полигоны в других регионах. Тогда его следует оставлять во дворах домов, где живут противники такого решения. Такое эмоциональное предложение он сделал во время выступления с отчётом перед депутатами Мосгордумы.