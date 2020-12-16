Власти объяснили правила получения «новогодней» выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/077f952c-4085-11eb-bd94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Новогодние выплаты» на детей, анонсированные 17 декабря президентом РФ Владимиром Путиным, получат семьи, в которых есть дети в возрасте до семи лет включительно. На каждого такого ребёнка перечислят по пять тысяч рублей. Об этом говорится в указе, который подписал лидер РФ.

Граждане, ранее получавшие в 2020-м пособия на малышей, никаких дополнительных документов оформлять не будут. Средства начнут поступать автоматически до конца года, говорится на сайте Кремля. На портале госуслуг обо всех видах государственной поддержки для родителей сказано, что выплаты будут начислять на детей, которые появились на свет 18 декабря 2012 года и позже. Пособия граждане получат по реквизитам, указанным для получения предыдущих пособий на детей в 2020-м.

Если ранее указанные банковские счета были закрыты, то нужно составить заявление об изменении реквизитов с помощью портала госуслуг. Тем же, кто в 2020-м не получил детских выплат, в том числе семьи, в которых ребёнок родился после 1 июля 2020 года, необходимо подать тем же способом заявление на новые пособия.

Форма заявления уже есть, можно заходить и заполнять. Ещё раз подчеркну, это нужно тем гражданам, которые до этого не получали выплаты по 10 тысяч рублей, которые мы перечисляли летом, — заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что новогоднюю выплату получат свыше 16 млн детей. Соответствующее заявление было озвучено на фоне поручения президента России Владимира Путина. Так, глава государства в ходе пресс-конференции пообещал, что пособия в размере пяти тысяч рублей получат семьи на каждого ребёнка до семи лет включительно. Как уточняется, деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти изучают возможность введения новых выплат для граждан. Так он ответил на обращение жительницы Башкирии, которая рассказала, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребёнка, тогда как на фоне пандемии они для неё являются единственным спасением.