Экономика

Власти обсуждают возмещение энергокомпаниям трат на защиту от COVID-19

20:41, 11 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство обсуждает возможность частичную компенсацию расходов на меры защиты от коронавируса в будущем для энергетических компаний. Об этом заявил заместитель энергетики РФ Юрий Маневич.

Замглавы ведомства обсудил этот вопрос во время онлайн-конференции «Энергетика во время и после COVID-19».


Траты на средства индивидуальной защиты для персонала, проведение санитарных мероприятий в офисах и на рабочих местах оплачивались компаниями самостоятельно. В этой связи в структурах власти сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования, — цитирует РИА Новости Маневича.

Столичное руководство также решило поддержать компании в борьбе с COVID-19. Заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в четверг, что сотрудники столичных организаций будут проходить исследования на коронавирус за счёт городского бюджета. 

Как писал NEWS.ru, ранее Минпромторг РФ предложил на время запретить госзакупки масок за рубежом.

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