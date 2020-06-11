Власти обсуждают возмещение энергокомпаниям трат на защиту от COVID-19

https://static.news.ru/photo/96f6b5c6-ac0d-11ea-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство обсуждает возможность частичную компенсацию расходов на меры защиты от коронавируса в будущем для энергетических компаний. Об этом заявил заместитель энергетики РФ Юрий Маневич.

Замглавы ведомства обсудил этот вопрос во время онлайн-конференции «Энергетика во время и после COVID-19».



Траты на средства индивидуальной защиты для персонала, проведение санитарных мероприятий в офисах и на рабочих местах оплачивались компаниями самостоятельно. В этой связи в структурах власти сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования, — цитирует РИА Новости Маневича.

Столичное руководство также решило поддержать компании в борьбе с COVID-19. Заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в четверг, что сотрудники столичных организаций будут проходить исследования на коронавирус за счёт городского бюджета.

Как писал NEWS.ru, ранее Минпромторг РФ предложил на время запретить госзакупки масок за рубежом.