https://static.news.ru/photo/869085a8-6839-11ea-b69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ обсуждают тему помощи авиационным компаниям, которые столкнулись со сложностями в связи с распространением коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это вопрос к правительству, этим занимается в правительстве Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее, — заявил представитель Кремля.

Он также отметил, что с данной проблемой сталкиваются авиакомпании по всему миру.

Как ранее писал NEWS.ru, несколько авиакомпаний в России могут стать банкротами из-за возникшей ситуации с закрытием международных рейсов из РФ ввиду распространения коронавирусной инфекции.