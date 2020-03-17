Власти РФ обсуждают тему помощи авиационным компаниям, которые столкнулись со сложностями в связи с распространением коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это вопрос к правительству, этим занимается в правительстве Белоусов, выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, образно говоря, которая спровоцирована и международной волатильностью на рынках и так далее, — заявил представитель Кремля.
Он также отметил, что с данной проблемой сталкиваются авиакомпании по всему миру.
Как ранее писал NEWS.ru, несколько авиакомпаний в России могут стать банкротами из-за возникшей ситуации с закрытием международных рейсов из РФ ввиду распространения коронавирусной инфекции.
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