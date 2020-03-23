https://static.news.ru/photo/1034f9b6-6d02-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpgАлексей КудринФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сокращения расходов российского бюджета в 2020 году не будет. Власти не допустят этого при любом варианте развития экономики, предположил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
По его мнению, все затраты будут осуществлены в запланированном объёме.
Просто будет более серьёзное перераспределение внутри этих расходов, — приводит слова Кудрина ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство финансов и Министерство экономического развития займутся распределением приоритетов бюджетных расходов для предотвращения кризиса.