Алексей Кудрин Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращения расходов российского бюджета в 2020 году не будет. Власти не допустят этого при любом варианте развития экономики, предположил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, все затраты будут осуществлены в запланированном объёме.

Просто будет более серьёзное перераспределение внутри этих расходов, — приводит слова Кудрина ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство финансов и Министерство экономического развития займутся распределением приоритетов бюджетных расходов для предотвращения кризиса.

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