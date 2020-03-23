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Российская промышленность столкнулась с двумя проблемами — пандемией коронавирусной инфекции и обвалом нефтяных рынков, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, ситуация остаётся удовлетворительной, сбалансированы и валютная выручка, и рублёвые расходы.

Для каких-то отраслей промышленности это в определённом смысле даже положительно — для экспортоориентированых — с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, котировки на внешних рынках сегодня не стимулируют к...