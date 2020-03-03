https://static.news.ru/photo/7e4d1526-5d5a-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный портал мэра и правительства столицы составил перечень товаров, которые пользовались наибольшим спросом за границей в 2019 году. Так, на первые две строки попали транспортные средства и электроника, произведённые в Москве.

Производимые у нас товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность, — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она также отметила и рост поставок. По словам чиновницы, они выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также заметен и рост пищевой промышленности — на 3%, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru сообщал, что ранее эксперты назвали продукты, которые пользуются наибольшим спросом у россиян в Масленицу.