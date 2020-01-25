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Правительство Москвы увеличило стоимость услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на постановление мэра столицы Сергея Собянина.

При росте ставки планово-нормативного расхода на 10,47% до 30,49 руб. на 1 кв. м владелец средней квартиры площадью 45 кв. м будет платить за вывоз мусора 235,35 руб. вместо 105,3 руб. при общем платеже за содержание жилья 1372,05 руб. в месяц, — сообщил РБК.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева пояснила, что квитанция на коммунальные услуги в столице содержит три вида услуг: первый блок — это электричество, газ, вода и другие коммунальные платежи, второй блок регулирует управляющая компания, например, вывоз мусора и уборка подъезда, а третий блок — это средства на капитальный ремонт.

Она отметила, что жилищные услуги и стоимость капремонта могут расти выше инфляции.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин подчеркнул, что плата за обращение с отходами пока не попадает под ограничение роста тарифа на 5%.

Осенью 2019 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о том, что средний размер платы за услуги ЖКХ не будет расти в первом полугодии, а во втором вырастит не более 5%.

Ранее NEWS.ru сообщал о то, что Москва, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область и Хабаровский край пока не присоединились к новой системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.