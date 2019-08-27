https://static.news.ru/photo/b06e9ada-c8d0-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Маршруты первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 — от Одинцово до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска) будут поделены на три тарифные зоны — «центральную», «пригород» и «дальнюю». Информация содержится в материалах к заседанию столичного правительства.

Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими компаниями, — цитирует документы ТАСС .

В пределах «центральной» зоны стоимость разовой поездки на МЦД будет такой же, как на метро, МЦК, троллейбусе, трамвае, автобусе и электробусе — по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка» (38 рублей), либо по стоимости поездки других типов билетов.

Как писал News.ru, ранее столичный метрополитен приступил к обновлению навигации в преддверии запуска МЦД, запланированного на конец 2019 года.