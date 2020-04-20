Власти Москвы утвердили более 9 млрд рублей поддержки по налогам

https://static.news.ru/photo/1840c686-82e6-11ea-8591-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ефимов Фото: АГН «Москва»

Общий объём беспроцентной отсрочки по налогам в Москве составит 9,65 млрд рублей. Мера является существенным послаблением для предпринимателей. Оно поможет многим предприятиям перераспределить свои ресурсы и направить их на адаптацию к нынешним условиям, заявил вице-мэр мегаполиса Владимир Ефимов.

Сроки платежей по земельному налогу и налогу на имущество по итогам первого квартала 2020 года продлили для 11,3 тысячи организаций. Документы вошли в третий антикризисный пакет для поддержки столичного бизнеса, пишет «Интерфакс».

Право на отсрочку получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования. Процедура осуществляется автоматически. Составлять заявление или собирать пакет документов не требуется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам в цифровой пропуск для передвижения на машине теперь необходимо включать госномер автомобиля. Сделать это нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.