Власти Москвы утвердили более 9 млрд рублей поддержки по налогам

Общий объём беспроцентной отсрочки по налогам в Москве составит 9,65 млрд рублей. Мера является существенным послаблением для предпринимателей. Оно поможет многим предприятиям перераспределить свои ресурсы и направить их на адаптацию к нынешним условиям, заявил вице-мэр мегаполиса Владимир Ефимов.
Сроки платежей по земельному налогу и налогу на имущество по итогам первого квартала 2020 года продлили для 11,3 тысячи организаций. Документы вошли в третий антикризисный пакет для поддержки столичного бизнеса,
Право на отсрочку получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования. Процедура осуществляется автоматически. Составлять заявление или собирать пакет документов не требуется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичам в цифровой пропуск для передвижения на машине теперь необходимо включать госномер автомобиля. Сделать это нужно не менее чем за пять часов до начала первой поездки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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