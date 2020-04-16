Власти Москвы сообщили о снижении цен на имбирь до прежнего уровня

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Стоимость имбиря в столице вернулась на прежний уровень — сейчас она составляет 350–400 рублей.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, по нескольким продуктам, таким как лимоны, имбирь и чеснок, «был всплеск определённый».

Была такая нагрузка примерно недели две назад, — сказал он.

Немерюк отметил, что в рекламу этих продуктов «все в какой-то момент включились».

Ранее NEWS.ru писал о том, что резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.