Власти Москвы сообщили о снижении цен на имбирь до прежнего уровня

Стоимость имбиря в столице вернулась на прежний уровень — сейчас она составляет 350–400 рублей.
Об этом
Была такая нагрузка примерно недели две назад, — сказал он.
Немерюк отметил, что в рекламу этих продуктов «все в какой-то момент включились».
Ранее NEWS.ru писал о том, что резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.
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