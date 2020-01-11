https://static.news.ru/photo/425fad52-358d-11ea-9fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Republica /pixabay.com

Правительство Москвы планирует улучшить внешний вид сотовых антенн, чтобы они были менее заметны для горожан и повысили привлекательность вида столицы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на конкурсную документацию мэрии.

Из документа следует, что решение об изменении дизайна сотовых антенн связано с тем, что количество антенн на базе сетей 5G будет заметно увеличено в период с 2020 по 2025 годы.

Власти отмечают, что необходимое увеличение количества антенн может испортить внешний облик столицы, особенно исторический центр Москвы.

Правительство разработает документы с требованиями к внешнему виду антенн — оформлению, цвету — и тогда будет точное понимание, как они должны будут выглядеть.

Крупнейшие сотовые операторы уже положительно оценили инициативу департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что на обновление дизайна сотовых антенн правительство Москвы потратит 10 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, цель которого обеспечить маленькие сёла Интернетом и телефонной связью.