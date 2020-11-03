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Экономика

Власти Москвы ожидают роста зарплат и инвестиций в ближайшие годы

13:59, 03 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичное правительство прогнозирует увеличение средних зарплат и инвестиций в 2021–2023 годах, сообщили в пресс-службе мэра города Сергея Собянина.

Согласно документу, рост реальной зарплаты составит от 2,3% до 3,5% каждый год. Доходы работников бюджетной сферы прибавят 3,7%.

В документе предусматривается увеличение фондов оплаты труда учреждений бюджетной сферы. Оно коснётся учителей, медицинских и соцработников, научных сотрудников и других категорий работников данной сферы.

В прогнозе также отмечается, что инвестиционная активность в Москве продолжает находиться на высоком уровне. Ожидается, что дальнейший рост инвестиций будет держаться в районе 5,0–5,8% в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Собянин назвал сроки восстановления экономики Москвы после пандемии. Мэр пообещал, что городские власти будут оказывать предпринимателям поддержку, на данный момент такой помощью является недопущение локдауна.

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