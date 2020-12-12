В Москве оценили влияние пандемии COVID-19 на экономику

https://static.news.ru/photo/19575b66-3dfd-11eb-8637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая ситуация в столице намного лучше в период пандемии коронавируса, чем прогнозировалось, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Те ограничения, которые вводились и действуют по-прежнему на территории города, то здесь мы переживаем с наименьшими потерями, даже в целом экономика себя чувствует лучше, чем изначально мы прогнозировали, — отметил он во время заседания совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов правительства Москвы.

По его словам, предприниматели меняют формат работы, взаимодействия с клиентами, фиксируется заметный рост в онлайн-торговле, но не всем отраслям удалось восстановиться из-за введённых ограничений. Ефимов подчеркнул, что столичное правительств старается вводить минимальные ограничения, так как весной система здравоохранения была модернизирована и подготовлена.

Таким образом, те ограничения, которые есть сейчас — это минимальные возможные из всех, которые могли быть применимы, — пояснил заммэра.

Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов был сформирован по предложению комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений московского правительства на основе работавшего ранее Центра поддержки экономики. Главная задача совета заключается в разработке новых подходов к вырабатыванию экономики будущего в тесном взаимодействии с предпринимателями и экспертным сообществом. Участники совета планируют опираться на положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперштаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса города на общую сумму 87,9 млрд рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2021 году столичные власти направят на борьбу с коронавирусом 11 млрд рублей. Из них 10 млрд — на вакцинацию.