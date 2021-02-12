Власти могут сохранить льготную ипотеку в некоторых регионах

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Программа льготной ипотеки должна быть сохранена в некоторых регионах России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что эффект от снижения ставки за счёт льгот уже к январю был «съеден» ростом цен на жилье. Кроме того, маловероятно, что цены упадут после завершения ипотечной программы.

В связи с этим она считает необходимым появление на рынке системных льготных программ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно продлить, но только после внесения изменений. По его словам, действие программы необходимо прекратить в регионах, где стоимость жилья увеличилась особенно сильно, так как рост цен более чем на 19% нивелирует эффект.