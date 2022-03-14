Власти Крыма заключат с ДНР и ЛНР новые соглашения о сотрудничестве

Власти Крыма собираются заключить с Донецкой и Луганской народными республиками новые соглашения о сотрудничестве. По поручению главы региона Сергея Аксёнова работа над ними уже ведётся, рассказал ТАСС вице-премьер Крыма и постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

Он отметил, что протокол о сотрудничестве во внешне-экономических делах Крым подписал с ДНР ещё до её признания Россией. Стороны взаимодействовали на сирийском направлении, создавали основу для соместной торговли.

И сейчас ведётся активная работа по заключению соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Крым на протяжении многих лет поддерживал сотрудничество с данными регионами и настроен на их дальнейшее активное развитие.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С лидерами республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение российского лидера «очень разумным и гениальным», а РФ — «самой мощной миротворческой силой в регионе».