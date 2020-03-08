https://static.news.ru/photo/20c4acda-61f0-11ea-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shao Rui/Xinhua/Global Look Press

Администрация гражданской авиации Китая разработала новые меры, которые призваны помочь перевозчикам восстановить работу на фоне распространения коронавируса.

Для авиакомпаний снижены тарифы на взлёт и посадку самолёта в аэропортах первого и второго классов на 10%, отменена плата за стоянку и снижена сбытовая надбавка на авиационный керосин на 8%. Кроме того, власти Китая пролонгировали план по рейсам на зимний сезон до 2 мая и временно перестали контролировать коэффициент выполнения перевозчиками этого плана, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.