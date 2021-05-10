Власти изменят подход к сдерживанию цен на продукты

https://static.news.ru/photo/b7659850-b183-11eb-8238-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулирование цен на продукты не может постоянно осуществляться за счёт ранее принятых соглашений по подсолнечному маслу и сахару. Необходимо сменить стратегию и использовать рыночный подход. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, — не рыночные, а скорее джентльменские. Постоянно так работать нельзя. Поэтому сегодня надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования, — пояснила она.

Абрамченко добавила, что по культурам, имеющим экспортный потенциал, уже приняты решения с плавающими пошлинами. При этом излишки, поступающие в бюджет, будут возвращаться растениеводам.

Вице-премьер также сделала акцент на соблюдении баланса между насыщением отечественного рынка и поставками продуктов за рубеж.

Абрамченко отметила, что по овощам Россия приблизилась к нормативному потреблению благодаря стартовавшей шесть лет назад госпрограмме. По самообеспеченности фруктами и ягодами ситуация хуже, но она меняется к лучшему.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, установив предельную отпускную цену на подсолнечное масло в 95 рублей за литр, розничную — 110 рублей за литр, а стоимость сахара — 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно. 30 марта действие соглашения по сахару было продлено до 1 июня, а по маслу — до 1 октября.

Ранее сообщалось, что власти не планируют заключение соглашений о стабилизации цен на куриное мясо и яйца. Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что ситуация по ценам на птицу в стране уже стабилизировалась, а определённый рост цен на яйца связан с закупками перед Пасхой.