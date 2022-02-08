Власти хотят сдержать рост цен на продукты за счёт тарифов на перевозки

Власти предложили ещё один способ сдерживания цен на продукты. Это, по мнению чиновников, может быть рекомендация перевозчикам не повышать тарифы на доставку, сообщает «Коммерсант».

Предложение рекомендовать транспортным компаниям не поднимать цены на автоперевозки прозвучало во вторник, 8 февраля, на совещании в Минтрансе. Инициатива по сдерживанию тарифов рассчитана на усиление контроля за формированием цен по всей цепочке. В прошлом году автоперевозки подорожали на 30%. Отраслевые союзы объяснили рост цен подорожанием топлива, транспорта, а также дефицитом машин и водителей. Информация об этом была направлена в Минтранс, где прорабатываются меры стабилизации на автоперевозки социально значимых продуктов.

Однако, тарифы в отрасли формируются в условиях конкуренции, считают в ФАС. Но в то же время принципа ответственного ценообразования нужно придерживаться всем участникам товаропроводящей цепочки, отмечают в ведомстве. Эксперты считают, что идея административного сдерживания цен является неработающим инструментом. Это только приведёт к оттоку водителей, снижению финансовой устойчивости отрасли и экономии на обслуживании транспорта.

Российский автотранспортный союз выступает за заключение долгосрочных контрактов с поставщиками на срок от одного года. В нём должна быть указана начальная цена и предусмотрены возможности индексации в зависимости от разных факторов.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожали больше всего в несетевой рознице за год. В тройку лидеров по росту цен вошли пельмени, сосиски и гречка, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%.