https://static.news.ru/photo/0825e130-587c-11ea-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтегазовые госкомпании могут обязать использовать для перевозки экспортных грузов суда под флагом России. Этот вопрос по итогам Морской коллегии поручил проработать заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов.

Как следует из проекта протокола встречи, Минэнерго, Минэкономики, Минсельхоз и Минприроды должны проработать вопрос и доложить до 1 апреля. К 15 апреля ведомствам необходимо изучить целесообразность и обеспечить внесение изменений в ряд стратегических документов.

Мера откровенно протекционистская. Видимо, пришло время и для таких мер, — цитирует газета «Коммерсант» вице-премьера.

В «Роснефти», «Газпроме» и «Газпром нефти» изданию не сказали, как относятся к инициативе. В крупнейшей в России судоходной компании «Совкомфлот» заверили, что поддерживают идею и такой подход соответствует мировой практике.

В Минтрансе, который является инициатором предложения, не смогли пояснить, какой процент грузов может быть принудительно закреплён за флотом под российским флагом, а также когда меры могут вступить в силу. Между тем год назад ведомство предлагало обязать государственные структуры и все компании, получающие господдержку, экспортировать до 50% грузов под флагом РФ. В настоящее время в качестве примера «здорового протекционизма» в Минтрансе указывают на поправки, внесённые в Кодекс торгового мореплавания в 2017 году, которые закрепляют за судами под флагом РФ каботаж, перевозки нефти, газа и угля на Северном морском пути.

Однако правительству уже пришлось предоставить исключения для судов НОВАТЭКа, поскольку нужного количества газовозов под российским флагом нет. Кроме того, изменения затрудняли реализацию проекта «Сахалин-1», на что жаловалась американская ExxonMobil. В связи с этим 18 февраля Госдума приняла законопроект, дающий кабмину право разрешать привлекать суда под иностранным флагом в случае отсутствия таковых под российским.

По мнению руководителя консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, развитие отечественного флота является одной из задач по обеспечению национальной безопасности. Вместе с тем он полагает, что помимо директивных изменений в документах стратегического планирования необходимо создать экономически привлекательные условия как для строительства судов на российских верфях, так и для перевода судов российских судовладельцев под флаг РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции США в отношении ряда стран неожиданно помогли увеличить экспорт российской нефти. В 2019 году РФ продала в три раза больше чёрного золота, чем годом ранее. Такие данные приводит Минэкономразвития. Например, с января по ноябрь 2019 года объём экспорта нефти в Турцию увеличился с 1,69 до 7,55 млн тонн, то есть в 4,5 раза. Минэкономразвития пришло к выводу, что такой скачок роста экспорта произошёл из-за американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Из-за этого ряд турецких НПЗ были переориентированы на российское сырьё.