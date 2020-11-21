Власти Германии намерены взять в долг €160 млрд

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Немецкие власти планируют взят в долг около €160 млрд в 2021 году, заявили источники.

По их словам, изначально правительство намеревалось взять €96 млрд, однако позднее пришло к выводу, что этой суммы будет не достаточно.

Министерство финансов ФРГ пока никак не отреагировало на данную информацию, передаёт Reuters.

Германия надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене во главе США, однако тот считается противником проекта «Северный поток — 2». С объявлением победы на выборах в США кандидата от демократов «решающая схватка» за российский газопровод станет неизбежной.

Ранее стало известно, что представители США контактируют с фирмами, которые причастны к реализации проекта «Северный поток — 2», и предупреждают об угрозе санкций.

До этого глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что действия Соединённых Штатов по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» напоминают о методах мафии, а с приходом нового президента их политика вряд ли изменится. Он подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы ей покровительствовали американцы, писал NEWS.ru.