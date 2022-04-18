Франция захотела убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мер заявил, что Париж рассчитывает убедить партнёров в Европе ввести эмбарго на поставки российской нефти. По его словам, которые приводит BFMTV, Франция по-прежнему убеждена в том, что эмбарго на поставки российской нефти является одним из основных средств прекращения поступлений иностранной валюты в РФ и, следовательно, ограничения военной операции на Украине.

Необходимо остановить импорт нефти из России. Это то, к чему мы готовимся. Президент республики очень ясно дал понять это в течение последних нескольких недель. Мы пытаемся убедить наших европейских партнёров прекратить импорт нефти [из России], — сказал Ле Мер.

В начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предлагает обсудить на европейском уровне вопрос введения новых санкций против России. По его словам, в вопросе рестрикций в отношении Москвы необходимо «продвинуться» дальше, запретив России поставлять нефть и уголь в Европу.

При этом член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами. Австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил о том, что Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского газа.