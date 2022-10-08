Власти ДНР назвали сроки приема первых грузов в порту Мариуполя

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил о начале функционирования порта в Мариуполе. В эфире телеканала «Россия 24» Хоценко сообщил, что скоро после полного восстановления порт начнет принимать первые грузы.

Сегодня он [порт Мариуполя] начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные, — рассказал премьер-министр ДНР.

Хоценко отметил, что для Мариуполя работа порта означает точку экономического роста, которая скоро будет реализована.

Российские власти планируют восстановить Мариуполь за три года. Такие планы озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сейчас в городе активно ведется строительство жилья и социально значимых объектов.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены в течение двух-трех лет. Для этих целей планируется задействовать до 60 тысяч строителей.