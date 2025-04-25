Экономист сообщил, как торговая война США и Китая скажется на рубле Экономист Николаев: властям РФ придется обвалить рубль из-за торговой войны США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из-за дефицита бюджета власти России будут вынуждены в 2025 году девальвировать рубль, предположил в беседе с NEWS.ru экономист, член генерального совета «Деловой России» Олег Николаев. Альтернативой этому может стать сокращение бюджетных расходов, но этот сценарий эксперт считает маловероятным. При этом повышение налоговой нагрузки для пополнения казны уже произошло, напомнил он.

[В связи с растущим дефицитом бюджета] варианта, по сути, два: либо резко сокращать расходы, во что не верится, либо девальвировать отечественную валюту. Можно повышать налоги, но ведь уже и так повысили, куда еще? — сказал Николаев.

По словам эксперта, государственные заимствования «натыкаются» на высокую ключевую ставку, то есть обслуживание долга будет стоить стране очень дорого. Внешние же дешевые займы не дадут ни Европа, ни Китай, ни Штаты, и в условиях снижения мировых цен на нефть доходы российского бюджета будут снижаться.

В этих условиях девальвация рубля остается одним из самых очевидных способов решения проблемы, полагает эксперт. По словам Николаева, отпускать курс нацвалюты власти сейчас не хотят, но при неизменности внешних факторов иные способы покрыть растущий дефицит представить сложно.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, дефицит российского бюджета за первые три месяца этого года достиг 2,2 трлн рублей. Причиной роста «дыры» стало увеличение расходов на 25% к аналогичному периоду предыдущего года. До этого в пресс-службе Министерства финансов России сообщили, что по итогам января 2025 года дефицит бюджета достиг 1,706 трлн рублей. План на весь 2025 год составил 1,173 трлн рублей, что в полтора раза ниже. Аналитики ждут, что к концу года ситуация сильно ухудшится.