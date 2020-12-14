Власти будут ежедневно контролировать цены на социально значимые товары

https://static.news.ru/photo/4a20d45c-3e25-11eb-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы правительства Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары. Распоряжение было отдано в ходе заседания межведомственной рабочей группы, где обсуждали меры по сдерживанию резкого роста стоимости товаров.

Заседание на правительственном уровне стало первым после жёсткой критики президента Владимира Путина. Собравшиеся детально обсудили вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями. Пакеты документов предусматривают снижение цен при поставке для торговых сетей, а также ограничение стоимости товаров в рознице.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

Путин потребовал в течение недели решить проблему. Для этого в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства могут предложить правительству заморозку стоимости сахара-песка и подсолнечного масла на три месяца начиная с 1 января 2021 года, писал NEWS.ru.