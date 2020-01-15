https://static.news.ru/photo/63bf9cba-382a-11ea-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Минск планирует в ближайшее время вернуться к переговорам с Россией по вопросу поставок газа. Об этом рассказал белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, диалог может возобновиться до конца января. Конкретные даты министр не назвал.

Он также добавил, что в настоящий момент газа у Белоруссии достаточно, дефицита топлива республика не испытывает.

Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся, — цитирует Каранкевича ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Минск согласовали цену на газ в январе и феврале. Белоруссия будет получать топливо по цене 2019 года — $127 за 1 тысячу кубометров.