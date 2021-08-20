Путин заявил, что «Северный поток — 2» почти достроен

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению, осталось достроить 15 километров, пролегающих по морю.

Другого более надёжного источника энергии, чем российский газ, для немецких и европейских потребителей нет, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу, а сам газопровод на две тысячи километров короче, чем украинский транзит. Он также уточнил, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом и все заявления на этот счёт являются попыткой ввести потребителей в заблуждение.

Ранее Путин сообщил, что в России готовы продолжить транзит природного газа через территорию Украины после 2024 года, но должны чётко понимать, какой объём природного газа будут закупать на Украине.