Владелец Zara и Bershka рассказал, когда откроет магазины в РФ

Испанский ритейлер одежды и обуви Inditex Group, которому принадлежат такие бренды, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, откроет свои магазины в России, когда это будет возмоным. Об этом сообщил генеральный директор компании Оскар Гарсиа Масейрас, его слова передает агентство Bloomberg.

Inditex планирует открыть магазины в России, когда представится возможность, — сказал Масейрас.

Он добавил, что компания продолжит платить заработную плату сотрудникам из России, несмотяр на временную приостановку бизнеса в РФ.

О закрытии в России всех 502 магазинов компании Inditex Group стало известно 5 марта.Также ритейлер режил прекратить онлайн-продажи, заявив, что в текущих обстоятельствах не может гарантировать непрерывность операций".

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. О приостановке экспорта сообщила и нидерландская компания Heineken.

Кроме того, в связи с событиями на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.