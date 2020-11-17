Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» миллиардер Мазепин уволит глав компаний

https://static.news.ru/photo/8428e56a-2866-11eb-9e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Миллиардер Дмитрий Мазепин, владелец «Уралхима» и ключевой акционер «Уралкалия», сменит владельцев компаний в планах по их объединению. Олигарх назначит управлять фирмами одного человека.

Покинуть свои посты готовятся глава «Уралхима» Сергей Момцемлидзе и директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов. Их сменит технический директор «Уралкалия» Виталий Лаук, пишет ТАСС.

Затем уже объединённую компанию может возглавить вице-президент ПИК Александр Прыгунков. Кадровые решения по этому вопросу могут быть приняты уже начале декабря. По другим данным, олигарх Мазепин уже отстранил от руководства Момцемлидзе и Осипова. Лаук будет руководить компанией временно, но позднее для обеих компаний будет назначен технический директор, пишет «Коммерсант».

В 2021 году будет завершена процедура объединения менеджмента «Уралкалия» и «Уралхима», текущее руководство которыми перейдёт главе общей управляющей компании, который пока не назначен, — приводит издание слова представителя Мазепина Рината Гизатулина.

При этом уточняется, что оба бывших директора останутся в «периметре компаний» и «получат новые функции». Так, Дмитрий Осипов займётся стратегическим развитием новых проектов «Уралкалия», включая зарубежные. Сергей Момцемлидзе будет отвечать за безопасность активов «Уралхима».

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин предлагает создать Комитет спасения Белоруссии. Бизнесмен уже обратился к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой начать переговоры с противниками.