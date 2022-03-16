Владелец бренда Zara выразил надежду на возобновление деятельности в России

Испанский ретейлер Inditex, в состав которой входят бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, намерен возобновить работу на территории России, как только это станет возможным. Об этом порталу Bolsamania заявил исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас, подчеркнув, что компания продолжает выплачивать зарплату российским сотрудникам.

Основная цель — это наши сотрудники, и мы находимся в постоянном контакте с ними, — заявил Масейрас.

Согласно данным Business of Fashion, Россия является вторым после Испании рынком для Inditex с точки зрения количества магазинов.

5 марта испанский ретейлер Inditex приостановил торговлю в России, закрыв магазины и прекратив онлайн-продажи. Inditex принадлежит более 500 торговых точек по всей России, компания генерировала около 8,5% операционной прибыли в стране.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.