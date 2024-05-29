Владелец AliExpress преподнес неприятный сюрприз россиянам Китайская Alibaba перестала принимать рубли и не дает оформлять поставки в РФ

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Китайская компания Alibaba (владелец AliExpress) больше не принимает рубли и перестала оформлять поставки в Россию, сообщил «Коммерсант». Площадка не принимает оплату, поступающую с российских карт, кроме ряда банков.

Эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов назвал Alibaba одним из основных источников товаров для продавцов на маркетплейсах, оптовых рынках и в некоторых магазинах. Экономический эксперт Семен Новопрудский считает, что отказ от работы с российскими партнерами может объясняться угрозой вторичных санкций. Китай пытается перевести платежи от контрагентов из России на так называемые небольшие сельские банки. Но этот способ обхода ограничений вызывает задержки переводов.

В пресс-службе AliExpress СНГ рассказали, что оплата и доставка товаров с маркетплейса работают в обычном режиме.

Ранее в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Ян Мелкумов предположил, что банки Китая могут подчиняться США и отказываться осуществлять расчеты с Россией. Эксперт отметил, что для КНР связи с американским и европейским рынками важнее, чем с российским. По его словам, Пекину выгодно получать ресурсы из России, но он боится оказаться в зависимости.