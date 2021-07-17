Владельцы «Красного & белого» впервые разместят свои акции на бирже

Владельцы сети «Красное & белое» намерены заняться подготовкой к IPO своих алкомаркетов. Размер первичной реализации акций фирмы может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения, пишет «Коммерсант».

Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети «Красное & белое» перед ее возможным IPO, — цитирует издание неназванного собеседника.

По прогнозам, в свободном обращении может оказаться 25–30% акций сети. При этом Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне половины размера выручки ретейлера, а весь бизнес может быть оценён в 245 млрд рублей.

По мнению экспертов, компания задумалась о выходе на биржу после успеха IPO Ozon и Fix Price. Владельцы последней Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами, известно об этом стало, когда компания впервые разместила акции на бирже. Состояние каждого из владельце сети оценивалось в $3,6 млрд.

Сеть Fix Price разместила ценные бумаги на Лондонской бирже по $9,75 за штуку, вся компания была оценена в $8,3 млрд. В ходе IPO сеть может привлечь $2 млрд.

Ранее самым богатым человеком в России был признан владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Он находится на 46-й строчке рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием в $32 млрд.