https://static.news.ru/photo/1b2e84ba-57a7-11ea-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Держатели платёжных карт «Мир» получат возможность обналичивать свои средства на кассах российских магазинов. В будущем эта услуга будет доступна для владельцев карт других банков.

Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнёров банка с карт «Мир» в удалённых и малонаселённых пунктах, — говорится в совместном пресс-релизе Национальной системы платёжных карт и Сбербанка.

Сервис будет доступен более чем в четырёх тысячах торговых точек во всех регионах страны. В частности, услугу можно будет получить в 500 магазинах сети «ВкусВилл» в Москве и Петербурге. Ожидается, что в апреле 2020 года сервис будет доступен и для межбанковских операций, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в целом стали реже пользоваться банкоматами. Число клиентов, которые вносят деньги на карту, снизилось на 29%. Количество запросов на снятие наличных также упало на 18%. Аналитики отмечают, что растёт интерес пользователей к использованию «пластика» в качестве платёжного инструмента.